Клуб "Араз-Нахчыван" не принял решение по главному тренеру

Клуб "Араз-Нахчыван", который будет представлять Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, не принял решение о продлении контракта с главным тренером Виталием Борисовым.

Об этом Report заявил вице-президент клуба Махмуд Садыгов.

По его словам, переговоры с главным тренером еще не начались. Садыгов отметил, что в случае утверждения Борисова в качестве главного тренера сборной на заседании Исполнительного комитета АФФА, срок его контракта с "Араз-Нахчыван" будет продлен. При этом официальный представитель клуба заявил, что они хотят продолжить работу именно с Борисовым.

Напомним, что срок контракта Борисова со сборной Азербайджана и клубом "Араз-Нахчыван", который считается ее базовым клубом, истек.