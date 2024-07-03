О нас

Клуб "Араз-Нахчыван" не принял решение по главному тренеру

Клуб "Араз-Нахчыван" не принял решение по главному тренеру
Футбол
3 июля 2024 г. 15:36
Клуб Араз-Нахчыван не принял решение по главному тренеру

Клуб "Араз-Нахчыван", который будет представлять Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, не принял решение о продлении контракта с главным тренером Виталием Борисовым.

Об этом Report заявил вице-президент клуба Махмуд Садыгов.

По его словам, переговоры с главным тренером еще не начались. Садыгов отметил, что в случае утверждения Борисова в качестве главного тренера сборной на заседании Исполнительного комитета АФФА, срок его контракта с "Араз-Нахчыван" будет продлен. При этом официальный представитель клуба заявил, что они хотят продолжить работу именно с Борисовым.

Напомним, что срок контракта Борисова со сборной Азербайджана и клубом "Араз-Нахчыван", который считается ее базовым клубом, истек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Araz-Naxçıvan” klubu baş məşqçi ilə bağlı qərar verməyib

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi