Клуб АПЛ отстранил трех футболистов за нарушение карантина

Английский клуб Премьер лиги "Уотфорд" временно отстранил трех футболистов из-за нарушения карантина.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт команды.

"Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина были исключены Найджелом Пирсоном из состава "Уотфорда" для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в сегодняшней игре", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что нападающий "Уотфорда" Андре Грэй провел вечеринку на 20 человек, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса. 26 июня ему исполнилось 29 лет, в честь чего футболист решил устроить вечеринку дома.