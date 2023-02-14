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Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля" Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) заявил, что не собирается покидать клуб.
Футбол
14 февраля 2023 г. 06:29
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) заявил, что не собирается покидать клуб.

Как сообщает Report, его слова приводит Sky Sports.

"Я не уйду. Я не могу это сделать. На мне лежит слишком большая ответственность, и я хочу здесь работать. Сейчас сложные времена. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность "Ливерпуля" по сравнению с другими клубами. Если болельщики поверят в меня, то мы сможем пройти через все это вместе, и прекрасные времена снова настанут", – сказал Клопп.

Напомним, что встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась победой одноименной команды со счетом 2:0.

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