Клопп: Прошлогодняя победа над "МЮ" со счетом 7:0 не делает "Ливерпуль" фаворитом

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал прошлогоднюю победу на "МЮ" со счетом 7:0 "странным результатом, который случается раз в жизни", отметив, что критикующие манкунианцев ошибаются.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал прошлогоднюю победу на "МЮ" со счетом 7:0 "странным результатом, который случается раз в жизни", отметив, что критикующие манкунианцев ошибаются.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, об этом немецкий специалист сказал, комментируя предстоящую встречу 17-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Говоря о разгромном поражении "красных дьяволов" в прошлом сезоне, Клопп подчеркнул, что это не поможет его подопечным.

"7:0 - это странный результат, который случается раз в жизни. И если это кому-то и поможет в следующей игре, то только команде, которая проиграла 0:7. Нас просто ждёт домашний матч с историческим соперником. Это само по себе должно сделать эту игру особенной", - сказал он.

Отметим, что 17 декабря единоличный лидер английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед", который отстает от мерсисайдцев на десять очков.