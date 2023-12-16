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Клопп: Прошлогодняя победа над "МЮ" со счетом 7:0 не делает "Ливерпуль" фаворитом

Клопп: Прошлогодняя победа над "МЮ" со счетом 7:0 не делает "Ливерпуль" фаворитом Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал прошлогоднюю победу на "МЮ" со счетом 7:0 "странным результатом, который случается раз в жизни", отметив, что критикующие манкунианцев ошибаются.
Футбол
16 декабря 2023 г. 08:34
Клопп: Прошлогодняя победа над МЮ со счетом 7:0 не делает Ливерпуль фаворитом

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал прошлогоднюю победу на "МЮ" со счетом 7:0 "странным результатом, который случается раз в жизни", отметив, что критикующие манкунианцев ошибаются.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, об этом немецкий специалист сказал, комментируя предстоящую встречу 17-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Говоря о разгромном поражении "красных дьяволов" в прошлом сезоне, Клопп подчеркнул, что это не поможет его подопечным.

"7:0 - это странный результат, который случается раз в жизни. И если это кому-то и поможет в следующей игре, то только команде, которая проиграла 0:7. Нас просто ждёт домашний матч с историческим соперником. Это само по себе должно сделать эту игру особенной", - сказал он.

Отметим, что 17 декабря единоличный лидер английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед", который отстает от мерсисайдцев на десять очков.

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Версия на азербайджанском языке Klopp: “Yunayted”in 7:0 hesabı ilə yenilməsi “Liverpul”u favorit etmir

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