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Клопп поделился информацией о травме голкипера Алиссона

Клопп поделился информацией о травме голкипера Алиссона Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии травмированного голкипера Алиссона Бекера.
Футбол
2 марта 2024 г. 07:17
Клопп поделился информацией о травме голкипера Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии травмированного голкипера Алиссона Бекера.

Как передает Report, бразилец пропустил последние матчи из-за мышечных проблем. Рулевой "красных" признал, что травма вратаря довольно серьезна. "Алиссон получил тяжелую травму. Это не кратковременное повреждение. Мы не знаем точных сроков его восстановления, но это настоящая мышечная травма – довольно серьезная, но сезон для него еще не завершен", - отмечает инсайдер Фабрицио Романо комментарии Клоппа.

В субботу "Ливерпуль" проведет выездной матч Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” azı bir neçə həftə əsas qapıçısız qalacaq

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