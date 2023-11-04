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Клопп отреагировал на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию

Клопп отреагировал на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи относительно возможного трансфера Мохамеда Салаха в чемпионат Саудовской Аравии.
Футбол
4 ноября 2023 г. 08:57
Клопп отреагировал на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи относительно возможного трансфера Мохамеда Салаха в чемпионат Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я не думал об этом ни секунды. Ничего не знаю о предложении, но это неважно, Мо с нами", – цитирует Клоппа спортивный журналист.

По слухам, в конце августа "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" на сумму более 100 млн фунтов + значительный бонус.

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах занял 11-е место в голосовании на "Золотой мяч". В прошлом сезоне футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Klopp Salahın Səudiyyəyə getmək niyyəti olmadığını bildirib

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