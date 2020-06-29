​Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля"

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп призвал фанатов команды не праздновать массово досрочную победу в чемпионате Англии в центре города, чтобы избежать риска распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий Клоппа приводит британское издание The Sun.

Напомним, что 26 июня "Ливерпуль" досрочно стал победителем чемпионата Англии за семь туров до окончания. В этот день идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Клоппа. "Ливерпуль" впервые за 30 лет смог выиграть национальный чемпионат, в честь этого тысячи болельщиков отправились праздновать победу в центр города.

"Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами нашего общества - работниками здравоохранения, которые так много сделали и которым мы аплодировали, а также сотрудниками полиции и местными властями, помогающими нашему клубу, - сказал Клопп. - Пожалуйста, празднуйте, но безопасно и в частной обстановке, благодаря этому мы уменьшим риск распространения этой ужасной болезни в нашем обществе".

"Если бы все было по-другому, я бы не хотел ничего больше, чем праздновать вместе со всеми, мы бы устроили парад, который бы даже превзошел прошлогодний после победы в Лиге чемпионов. Мы хотели бы со всеми поделиться этим особенным моментом, но сейчас это невозможно. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не должны пропасть даром", - добавил Клопп.