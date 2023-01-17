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Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля", несмотря на провальный сезон

Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля", несмотря на провальный сезон Немецкий специалист Юрген Клопп не собирается по собственному желанию покидать пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль".
Футбол
17 января 2023 г. 05:46
Клопп не собирается уходить из Ливерпуля, несмотря на провальный сезон

Немецкий специалист Юрген Клопп не собирается по собственному желанию покидать пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров.

Источники отмечают, что руководство мерсисайдцев полностью поддерживает позицию тренера, не обращая внимания на неудовлетворительные результаты команды. Вместе с тем в зимнее трансферное окно британский клуб не планирует подписывать новых игроков.

На данный момент "Ливерпуль" с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера — лондонского "Арсенала" — на 19 очков.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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