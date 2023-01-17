Клопп не собирается уходить из "Ливерпуля", несмотря на провальный сезон

Немецкий специалист Юрген Клопп не собирается по собственному желанию покидать пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль".

Немецкий специалист Юрген Клопп не собирается по собственному желанию покидать пост главного тренера клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль".

Как передает Report , об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров.

Источники отмечают, что руководство мерсисайдцев полностью поддерживает позицию тренера, не обращая внимания на неудовлетворительные результаты команды. Вместе с тем в зимнее трансферное окно британский клуб не планирует подписывать новых игроков.

На данный момент "Ливерпуль" с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера — лондонского "Арсенала" — на 19 очков.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.