Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул "Ливерпуль" этим летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему нападающий Мохамед Салах принял решение остаться в английской команде.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему нападающий Мохамед Салах принял решение остаться в английской команде.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

"У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь", - приводит слова Клоппа телеканал.

Ранее сообщалось об интересе саудовского "Аль-Иттихада" к египетскому игроку.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провел за "Ливерпуль" четыре матча, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.