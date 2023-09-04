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Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул "Ливерпуль" этим летом

Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул "Ливерпуль" этим летом Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему нападающий Мохамед Салах принял решение остаться в английской команде.
Футбол
4 сентября 2023 г. 05:06
Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул Ливерпуль этим летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему нападающий Мохамед Салах принял решение остаться в английской команде.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

"У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь", - приводит слова Клоппа телеканал.

Ранее сообщалось об интересе саудовского "Аль-Иттихада" к египетскому игроку.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провел за "Ливерпуль" четыре матча, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.

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Версия на азербайджанском языке Klopp Salahın “Liverpul”u tərk etməməsinin səbəbini açıqlayıb

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