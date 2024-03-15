Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской "Спартой" (6:1).

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской "Спартой" (6:1).

Как передает Report, об этом заявил он BBC.

"В этой игре я впервые позволил футболисту не обороняться. Я хотел, чтобы Салах забил как можно больше голов. Мохамед – очень опытный игрок. Он мог забить ещё один гол "Спарте", но Гакпо попал в офсайд", - сказал Клопп.

Отметим, в игре с пражской "Спартой" Салах забил один гол и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне египетский вингер провёл за "Ливерпуль" 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.