О нас

Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться

Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской "Спартой" (6:1).
Футбол
15 марта 2024 г. 04:41
Клопп назвал игрока, которому разрешил не обороняться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, как позволил крайнему египетскому нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху не отрабатывать в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской "Спартой" (6:1).

Как передает Report, об этом заявил он BBC.

"В этой игре я впервые позволил футболисту не обороняться. Я хотел, чтобы Салах забил как можно больше голов. Мохамед – очень опытный игрок. Он мог забить ещё один гол "Спарте", но Гакпо попал в офсайд", - сказал Клопп.

Отметим, в игре с пражской "Спартой" Салах забил один гол и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне египетский вингер провёл за "Ливерпуль" 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Klopp məşqçilik karyerasında ilk dəfə müdafiə olunmamasına icazə verdiyi futbolçunun adını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi