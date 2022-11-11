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Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Манчестер Сити»

Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Манчестер Сити» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дисквалифицирован на один матч по итогам матча с «Манчестер Сити» (1:0).
Футбол
11 ноября 2022 г. 22:59
Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дисквалифицирован на один матч по итогам матча с «Манчестер Сити» (1:0).

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic.

Тренер получил удаление в конце матча с «Сити» за свою гневную реакцию на эпизод, в котором, по мнению Клоппа, арбитр должен был назначить опасный штрафной в пользу «Ливерпуля» за фол против нападающего Мохамеда Салаха.

Немецкий специалист был оштрафован за 34 тысячи долларов США за неподобающее поведение в адрес арбитров встречи. В FA считают, что данное наказание является слишком мягким.

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Версия на азербайджанском языке Klopp “Mançester Siti” ilə oyunda hakimə qışqırdığı üçün cəzalanıb

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