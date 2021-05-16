«Клермон» впервые вышел в Лигу 1

Французский футбольный клуб «Клермон» выступит в высшей лиге страны в следующем сезоне.

Французский футбольный клуб «Клермон» выступит в высшей лиге страны в следующем сезоне.

Как передает Report, «Клермону» впервые удалось добиться права играть в Лиге 1.

Клуб занял второе место во втором дивизионе, набрав 72 очка за 38 игр.

Отметим, что также в высшую лигу с первого места вышел «Труа» – у него 77 баллов. «Тулуза», финишировавшая третьей с 70 очками, сыграет с победителем пары «Гренобль» (4-е место) – «Париж» (5-е) за право провести матч против команды, которая займет 18-е место в Лиге 1, с целью определить, кто будет выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.