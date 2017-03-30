Клаудио Тапиа стал новым президентом Федерации футбола Аргентины

https://report.az/storage/news/aed5e2cebbd78de9e393a441ceb0f302/dae6e305-1815-4689-84a6-e5f8d9f9c08f_292.jpg
Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Аргентине прошли выборы президента местной федерации футбола (AFA).
Как передает Report, новым главой организации стал 49-летний Клаудио Тапиа, набравший 40 из 43 возможных голосов.
Прежний президент AFA, Луис Сегура, подал в отставку, после того как летом 2016 года был обвинён в мошенничестве.
Клаудио Тапия стал 55-м президентом Ассоциации футбола Аргентины.
News DepartmentАвтор новости