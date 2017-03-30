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    Клаудио Тапиа стал новым президентом Федерации футбола Аргентины

    Он стал 55-м президентом АФФ

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Аргентине прошли выборы президента местной федерации футбола (AFA).

    Как передает Report, новым главой организации стал 49-летний Клаудио Тапиа, набравший 40 из 43 возможных голосов.

    Прежний президент AFA, Луис Сегура, подал в отставку, после того как летом 2016 года был обвинён в мошенничестве.

    Клаудио Тапия стал 55-м президентом Ассоциации футбола Аргентины.

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