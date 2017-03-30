Клаудио Тапиа стал новым президентом Федерации футбола Аргентины

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Аргентине прошли выборы президента местной федерации футбола (AFA).

Как передает Report, новым главой организации стал 49-летний Клаудио Тапиа, набравший 40 из 43 возможных голосов.

Прежний президент AFA, Луис Сегура, подал в отставку, после того как летом 2016 года был обвинён в мошенничестве.

Клаудио Тапия стал 55-м президентом Ассоциации футбола Аргентины.