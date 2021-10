Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил английский футбольный клуб "Уотфорд".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на два сезона. Последним клубом тренера была итальянская "Сампдория".

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio!