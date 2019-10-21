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Китай будет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года

Китай будет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата

Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года, заявка страны будет рассмотрена в четверг на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае. Об этом сообщает AP со ссылкой на свои источники, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли сильнейший континентальный клубный турнир в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, в финале мадридский "Реал" обыграл "Аль-Айн" со счетом 4:1.

В 2019 и 2020 годах турнир пройдет в Катаре. Сейчас в нем принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании турнира, с 2021 года число участников вырастет до 24 команд.

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