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    Китайским футболистам запретили набивать татуировки

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Запрет на татуировки ввели для футболистов сборной Китая. Нарушение его будет означать автоматическое отчисление из команды.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Hupu.com.

    В Федерации футбола Китая считают, что спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях. В этой связи уже успевшим украсить свое тело футболистам во время товарищеского матча со сборной Уэльса пришлось заклеить татуировки прозрачным скотчем.

    Встреча состоялась 23 марта и закончилась разгромным поражением китайцев со счетом 0:6.

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