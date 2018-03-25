Китайским футболистам запретили набивать татуировки

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Запрет на татуировки ввели для футболистов сборной Китая. Нарушение его будет означать автоматическое отчисление из команды.

Как передает Report, об этом сообщает портал Hupu.com.

В Федерации футбола Китая считают, что спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях. В этой связи уже успевшим украсить свое тело футболистам во время товарищеского матча со сборной Уэльса пришлось заклеить татуировки прозрачным скотчем.

Встреча состоялась 23 марта и закончилась разгромным поражением китайцев со счетом 0:6.