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    Китайский клуб предложил футболисту "Челси" зарплату 30 млн фунтов в год

    Название клуба из Поднебесной не уточняется

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Китайский футбольный клуб предложил нападающему английского "Челси" Диего Косте зарплату 30 млн фунтов в год.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

    Название клуба не сообщается. Также стало известно, что 28-летний форвард пропустит матч 21 тура чемпионата Англии против "Лестера", который состоится в субботу. Отмечается, что причиной этого стала ссора с тренером команды по физподготовке.

    Коста выступает за "Челси" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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