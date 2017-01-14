Китайский клуб предложил футболисту "Челси" зарплату 30 млн фунтов в год

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Китайский футбольный клуб предложил нападающему английского "Челси" Диего Косте зарплату 30 млн фунтов в год.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Название клуба не сообщается. Также стало известно, что 28-летний форвард пропустит матч 21 тура чемпионата Англии против "Лестера", который состоится в субботу. Отмечается, что причиной этого стала ссора с тренером команды по физподготовке.

Коста выступает за "Челси" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.