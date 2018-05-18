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    Кипрский клуб расстался с футболистом сборной Азербайджана

    Он вернётся в клуб Габала, которому принадлежит

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Кипрский клуб "Анортосис" расстался с футболистом сборной Азербайджана Аразом Абдуллаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Фамагуста, срок соглашения с 26-летним полузащитником не был продлен. Он вернётся в клуб "Габала", которому принадлежит.

    Отметим, что Араз Абдуллаев в завершившемся сезоне в составе "Анортосиса"провёл 30 матчей забив 3 гола и сделав столько же результативных передач. Ожидается, что футболист продолжит свою карьеру в "Нефтчи".

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