Кипрский клуб расстался с футболистом сборной Азербайджана

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Кипрский клуб "Анортосис" расстался с футболистом сборной Азербайджана Аразом Абдуллаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Фамагуста, срок соглашения с 26-летним полузащитником не был продлен. Он вернётся в клуб "Габала", которому принадлежит.

Отметим, что Араз Абдуллаев в завершившемся сезоне в составе "Анортосиса"провёл 30 матчей забив 3 гола и сделав столько же результативных передач. Ожидается, что футболист продолжит свою карьеру в "Нефтчи".