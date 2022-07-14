О нас

Кипрский клуб объявил цены на билеты на матч с "Нефтчи"

Кипрский клуб объявил цены на билеты на матч с "Нефтчи" Кипрский клуб "Арис" объявил цены на билеты на первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Нефтчи"
Футбол
14 июля 2022 г. 12:57
Кипрский клуб объявил цены на билеты на матч с Нефтчи

Кипрский клуб "Арис" объявил цены на билеты на первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лимассола, билеты продаются по 15 евро.

Цена билетов на трибуны для студентов составляет 10 евро, для детей - 1 евро. Цены на билеты на VIP-места - 50 евро для взрослых и 25 евро для детей.

Отметим, что матч, который состоится 21 июля на "AEC Arena", начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 27 июля в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kipr klubu "Neftçi" ilə oyunun biletlərinin qiymətini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi