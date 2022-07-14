Кипрский клуб объявил цены на билеты на матч с "Нефтчи"

Кипрский клуб "Арис" объявил цены на билеты на первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Нефтчи"

Кипрский клуб "Арис" объявил цены на билеты на первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лимассола, билеты продаются по 15 евро.

Цена билетов на трибуны для студентов составляет 10 евро, для детей - 1 евро. Цены на билеты на VIP-места - 50 евро для взрослых и 25 евро для детей.

Отметим, что матч, который состоится 21 июля на "AEC Arena", начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 27 июля в Баку.