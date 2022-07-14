Кипрский клуб объявил цены на билеты на матч с "Нефтчи"

Кипрский клуб "Арис" объявил цены на билеты на первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Нефтчи".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лимассола, билеты продаются по 15 евро.
Цена билетов на трибуны для студентов составляет 10 евро, для детей - 1 евро. Цены на билеты на VIP-места - 50 евро для взрослых и 25 евро для детей.
Отметим, что матч, который состоится 21 июля на "AEC Arena", начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 27 июля в Баку.