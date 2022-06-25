О нас

Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ

Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе.
Футбол
25 июня 2022 г. 04:42
Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе.

Как передает Report, об этом он заявил агентству BFMTV.

"Этот клуб, ПСЖ, очень важен для меня! Возможно, у меня не было достаточно времени, чтобы сблизиться и быть "романтичным" с болельщиками. Сначала я хотел проявить себя, но клуб много значит для меня, это все знают.

Я лишь одна из деталей этого проекта и не стою у его истоков. Учитывая все изменения, которые произойдут, мы сможем совершать великие дела. Для меня клуб на первом месте. Это не мой проект - ПСЖ был до меня и будет после меня. Просто хочу заложить свой камень в постройку этого здания", - приводит слова его BFMTV.

Напомним, недавно французский форвард отказался от перехода в "Реал" ради того, чтобы остаться в стане парижан.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi