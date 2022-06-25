Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе.

Как передает Report, об этом он заявил агентству BFMTV.

"Этот клуб, ПСЖ, очень важен для меня! Возможно, у меня не было достаточно времени, чтобы сблизиться и быть "романтичным" с болельщиками. Сначала я хотел проявить себя, но клуб много значит для меня, это все знают.

Я лишь одна из деталей этого проекта и не стою у его истоков. Учитывая все изменения, которые произойдут, мы сможем совершать великие дела. Для меня клуб на первом месте. Это не мой проект - ПСЖ был до меня и будет после меня. Просто хочу заложить свой камень в постройку этого здания", - приводит слова его BFMTV.

Напомним, недавно французский форвард отказался от перехода в "Реал" ради того, чтобы остаться в стане парижан.