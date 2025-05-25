Килиан Мбаппе установил два рекорда в дебютном сезоне за "Реал"

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил два клубных рекорда.

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил два клубных рекорда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло в матче 34-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад", завершившемся победой мадридцев со счетом 2:0. Автором обоих голов стал именно Мбаппе.

Форвард забил 43 мяча во всех турнирах в своём дебютном сезоне за "Реал", побив предыдущий клубный рекорд, принадлежавший чилийцу Ивану Саморано (37 голов).

Кроме того, Мбаппе установил рекорд по числу голов в чемпионате Испании среди новичков клуба, отличившись 31 раз. Ранее лучший результат принадлежал Альфредо Ди Стефано (27 голов).