Килиан Мбаппе установил два рекорда в дебютном сезоне за "Реал"

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил два клубных рекорда.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло в матче 34-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад", завершившемся победой мадридцев со счетом 2:0. Автором обоих голов стал именно Мбаппе.
Форвард забил 43 мяча во всех турнирах в своём дебютном сезоне за "Реал", побив предыдущий клубный рекорд, принадлежавший чилийцу Ивану Саморано (37 голов).
Кроме того, Мбаппе установил рекорд по числу голов в чемпионате Испании среди новичков клуба, отличившись 31 раз. Ранее лучший результат принадлежал Альфредо Ди Стефано (27 голов).