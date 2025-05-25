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Килиан Мбаппе установил два рекорда в дебютном сезоне за "Реал"

Килиан Мбаппе установил два рекорда в дебютном сезоне за "Реал" Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил два клубных рекорда.
Футбол
25 мая 2025 г. 10:22
Килиан Мбаппе установил два рекорда в дебютном сезоне за Реал

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил два клубных рекорда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло в матче 34-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад", завершившемся победой мадридцев со счетом 2:0. Автором обоих голов стал именно Мбаппе.

Форвард забил 43 мяча во всех турнирах в своём дебютном сезоне за "Реал", побив предыдущий клубный рекорд, принадлежавший чилийцу Ивану Саморано (37 голов).

Кроме того, Мбаппе установил рекорд по числу голов в чемпионате Испании среди новичков клуба, отличившись 31 раз. Ранее лучший результат принадлежал Альфредо Ди Стефано (27 голов).

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Версия на азербайджанском языке “Real” klubunun futbolçusu iki rekorda imza atıb

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