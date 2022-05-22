Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире после продления контракта с клубом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире после продления контракта с клубом.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем в Twitter.

Так, зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять 93 млн евро. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире находится футболист ПСЖ Лионель Месси. Его зарплата составляет 35 млн евро. Замкнул тройку еще один форвард парижан Неймар с зарплатой в 30 млн евро.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивался 30 июня 2022 года.