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Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции

Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.
Футбол
22 апреля 2023 г. 10:50
Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.

Как сообщает Report со ссылкой на Opta, форвард отметился дублем в матче с "Анжером" (2:1) в 32-м туре.

Таким образом, француз не только помог лидеру Лиги 1 приблизиться к титулу еще на один шаг, но и установил личное достижение - в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач).

Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до сегодняшнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.

Пайет дебютировал в высшей лиге Франции в сезоне-2005/2006, выступая за "Нант", "Сент-Этьен, "Лилль" и "Марсель", он в общей сложности провел в элитном дивизионе 489 матчей (101 гол).

Мбаппе для повторения рекорда хватило 210 матчей и восьми сезонов.

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Версия на азербайджанском языке Kilian Mbappe Fransa çempionatında əsrin rekordunu təkrarlayıb

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