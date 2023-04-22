Килиан Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.

Как сообщает Report со ссылкой на Opta, форвард отметился дублем в матче с "Анжером" (2:1) в 32-м туре.

Таким образом, француз не только помог лидеру Лиги 1 приблизиться к титулу еще на один шаг, но и установил личное достижение - в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач).

Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до сегодняшнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.

Пайет дебютировал в высшей лиге Франции в сезоне-2005/2006, выступая за "Нант", "Сент-Этьен, "Лилль" и "Марсель", он в общей сложности провел в элитном дивизионе 489 матчей (101 гол).

Мбаппе для повторения рекорда хватило 210 матчей и восьми сезонов.