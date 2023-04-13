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Килиан Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх

Килиан Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе и сборной Франции заявил, что всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх.
Футбол
13 апреля 2023 г. 15:56
Килиан Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх.

Как сообщает Report, об этом 25-летний нападающий заявил в интервью Tout Le Sport.

"Не знаю, буду ли я там, но в любом случае я надеюсь на это. Все знают, что я всегда мечтал принять участие в Олимпийских играх. Это не зависит от меня. Есть много факторов, которые возникают и нуждаются в изучении. Я сам не буду настаивать на этом. Игры не входят в календарь ФИФА. Если мне скажут, что я не должен это делать, я так и поступлю", - сказал Мбаппе.

Отметим, что на Олимпиаде участвуют лишь футболисты младше 23 лет, но каждая сборная может включить в состав до трех игроков вне возрастного лимита.

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Версия на английском языке Kylian Mbappe wants to participate in Summer Olympics
Версия на азербайджанском языке Kilian Mbappe Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək istəyir

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