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Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ В Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» завершился ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Футбол
28 июля 2022 г. 00:08
Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

В Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» завершился ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Report, «Фенербахче» принимал киевское «Динамо».

Первая встреча команд завершилась ничьей 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказались киевляне — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте, отличился Виталий Буяльский. К этому моменту хозяева уже остались в меньшинстве, на 53-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Исмаиль Юксек. На 70-й минуте хозяева получили право на 11-метровый удар, но его не реализовал Эннер Валенсия.

Тем не менее на 89-й минуте Атилла Салаи сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. А победный мяч был забит на 114-й минуте, его на свой счёт записал Александр Караваев.

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