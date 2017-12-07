Киевское "Динамо" обеспечило охраной своего футболиста, автомобиль которого был обстрелян

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Киевское "Динамо" обеспечило своего футболиста Дениса Гармаша и его семью охраной.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, подобный шаг был принят из-за угрозы для жизни 27-летнего полузащитника и его близких.

Двое неизвестных 5 декабря открыли автоматный огонь по автомобилю члена сборной Украины. В автомобиль попало 14 пуль, однако по счастливой случайности в момент обстрела в автомобиле никого не было. Отмечается, что причина инцидента связана с долгом Д.Гармаша тотализаторам. Сам футболист эту информацию опровергает.

По факту возбуждено уголовное дело.