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    Киевское "Динамо" обеспечило охраной своего футболиста, автомобиль которого был обстрелян

    Подобный шаг принят из-за угрозы для жизни 27-летнего полузащитника и его близких

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Киевское "Динамо" обеспечило своего футболиста Дениса Гармаша и его семью охраной.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, подобный шаг был принят из-за угрозы для жизни 27-летнего полузащитника и его близких.

    Двое неизвестных 5 декабря открыли автоматный огонь по автомобилю члена сборной Украины. В автомобиль попало 14 пуль, однако по счастливой случайности в момент обстрела в автомобиле никого не было. Отмечается, что причина инцидента связана с долгом Д.Гармаша тотализаторам. Сам футболист эту информацию опровергает.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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