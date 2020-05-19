Киберспортсмен установил новый мировой рекорд

Нигерийский киберспортсмен Даниэль Осемеудиаме из команды Sinister5 установил новый мировой рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, африканец играл в FIFA-20 58 часов подряд.

Во время трансляции разрешено было брать небольшие паузы по завершении каждого часа.

Отметим, что в 2014 году был установлен предыдущий рекорд, Кристофер Кук играл в FIFA-15 48 часов 49 минут и 41 секунду.

Сейчас Осемеудиаме ожидает подтверждения своего результата со стороны Книги рекордов Гиннесса.