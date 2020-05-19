Наверх

Киберспортсмен установил новый мировой рекорд

Киберспортсмен установил новый мировой рекорд

Нигерийский киберспортсмен Даниэль Осемеудиаме из команды Sinister5 установил новый мировой рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, африканец играл в FIFA-20 58 часов подряд.

Во время трансляции разрешено было брать небольшие паузы по завершении каждого часа.

Отметим, что в 2014 году был установлен предыдущий рекорд, Кристофер Кук играл в FIFA-15 48 часов 49 минут и 41 секунду. 

Сейчас Осемеудиаме ожидает подтверждения своего результата со стороны Книги рекордов Гиннесса.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!