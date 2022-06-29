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Кевин-Принс Боатенг объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

Кевин-Принс Боатенг объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона 35-летний нападающий «Герты» Кевин-Принс Боатенг завершит карьеру по окончании сезона-2022/2023.
Футбол
29 июня 2022 г. 07:58
Кевин-Принс Боатенг объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

35-летний нападающий «Герты» Кевин-Принс Боатенг завершит карьеру по окончании сезона-2022/2023.

Как передает Report, об этом футболист сообщил на пресс-конференции на тренировочной базе берлинского клуба.

«Я всё ещё в настроении играть. Мне хочется ещё немного азарта. Думаю, вы можете это отметить по моим тренировкам. Не говорю даже о том, будет мне выделено игровое время в Бундеслиге или нет. Я просто хочу ещё один год футбольной карьеры. Прошлый сезон был смазанным – слишком много экшена, негативных заголовков, плохих результатов. Я не могу завершать карьеру на такой ноте.

Однако этот сезон точно будет моим последним в качестве профессионального футболиста. Поэтому я наслаждаюсь каждым днём, несмотря на всё происходящее. Это точно мой последний сезон – даже если «Герта» выйдет в Лигу чемпионов. Я сделаю всё возможное и невозможное для себя и клуба. И после этого всё, точно всё», – приводит слова Боатенга Kicker.

Напомним, на прошлой неделе игрок продлил контракт с «Гертой» на один год. В сезоне-2021/2022 он вышел на поле 21 раз и не смог отметиться результативными действиями.

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