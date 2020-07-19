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Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи "Карабаха"

Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи "Карабаха" Агдамский "Карабах" продолжает укреплять свой состав в преддверии нового сезона
Футбол
19 июля 2020 г. 15:41
Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи Карабаха

Агдамский "Карабах" продолжает укреплять свой состав в преддверии нового сезона. 


Как передает Report, ряды "скакунов" пополнил центральный защитник португальского клуба "Чавеш" Кевин Медина. С футболистом был подписан трехлетний контракт. 


27-летний игрок, большая часть карьеры которого связана с Португалией, защищал цвета "Чавеша" с лета прошлого года. Ранее он выступал за такие клубы, как "Академико Визеу", "Пиньяльновенсе", "Синтренсе", "Моура" и "Наваль". Колумбийский центрдеф провел в этом сезоне 16 матчей. 


Кевин поделился своими впечатлениями с пресс-службой клуба:


"Очень рад оказаться в новом клубе. О "Карабахе", я, конечно, слышал только положительные отзывы, поэтому с нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к новой команде. Сделаю все возможное, чтобы стать одним из любимцев болельщиков. Мне известно, что "Карабах" - 7-кратный чемпион Азербайджана. Постараюсь внести свой вклад в успехи команды", - сказал он.
 

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Версия на азербайджанском языке Kevin Medina: "Çalışacam ki, "Qarabağ"ın uğurlarına kömək edim"

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