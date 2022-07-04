Кессье подпишет контракт с «Барселоной» 6 июля

Бывший полузащитник «Милана» Франк Кессье 6 июля подпишет контракт с «Барселоной».

Бывший полузащитник «Милана» Франк Кессье 6 июля подпишет контракт с «Барселоной».

Как передает Report , об этом сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение 25-летнего ивуарийца с каталонским клубом будет рассчитано до 2026 года. Зарплата составит около 6,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Кессье забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что за 5 сезонов в «Милане» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.