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    "Кешля" встретится с клубом I Дивизиона

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Определился очередной соперник "Кешлы", с которым во время зимнего перерыва клуб проведет проверочный матч. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, коллектив, который под руководством Тарлана Ахмедова 5 января приступит в Баку к учебно-тренировочным сборам, через 4 дня встретится с представителем I Дивизиона - "Гарадаг-Локбатаном". 

    Матч планируется провести в Футбольном центре Турецких авиалиний. 

    Отметим, что 12 января "Кешля" отправится на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где в течение двух недель пройдут 4 матча. 17 января столичная команда встретится с казахстанским клубом "Окжетпес", 23 января - с румынским "Конкордия", а 25 января - с российским "Чертаново"

    Соперник предусмотренного на 20 января матча пока неизвестен. 

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