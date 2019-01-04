"Кешля" встретится с клубом I Дивизиона

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Определился очередной соперник "Кешлы", с которым во время зимнего перерыва клуб проведет проверочный матч.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, коллектив, который под руководством Тарлана Ахмедова 5 января приступит в Баку к учебно-тренировочным сборам, через 4 дня встретится с представителем I Дивизиона - "Гарадаг-Локбатаном".

Матч планируется провести в Футбольном центре Турецких авиалиний.

Отметим, что 12 января "Кешля" отправится на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где в течение двух недель пройдут 4 матча. 17 января столичная команда встретится с казахстанским клубом "Окжетпес", 23 января - с румынским "Конкордия", а 25 января - с российским "Чертаново".

Соперник предусмотренного на 20 января матча пока неизвестен.