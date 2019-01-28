Клуб "Кешля" совершил трансфер игрока сборной Венесуэлы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" привлек в состав нового футболиста.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Тарлан Ахмедов.

Он сказал, что футболист сборной Венесуэлы Луис Пенья приехал в Баку для заключения контракта: "Этот футболист не был у нас на рассмотрении, но мы наблюдали за его игрой и он нам понравился. Он выступает как плеймейкер. Мы заключим с ним контракт на один год".

Отметим, что 30-летний Луис Анхело Пенья играл в последний раз в клубе "Минерос Гуаяна" на родине. Ранее он играл в клубах "Эстудиантес", "Каракас", "Депортиво Тачира", "Самора", португальской "Браге", "Портимоненси", бразильской команде "Наутико".