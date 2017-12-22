Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Кешля" распрощался с еще одним футболистом. Как сообщили Report в клубе, полузащитник Самир Заргаров покинул клуб.

Ожидается, что 31-летний игрок перейдет в "Кяпяз". На данном выборе сказалось и то, что Заргаров родом из Гейгеля, этот район близок к Гяндже.

Отметим, что до Самира Заргарова "Кешля" покинули Эльнур Абдуллаев, Мирабдулла Аббасов и Илкин Гыртымов. Абдуллаев заключил контракт с "Сумгайытом". Ожидается, что Аббасов тоже договорится с этим клубом. Гыртымов перейдет в "Нефтчи".