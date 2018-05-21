“Кешля” продевает контракт с главным тренером Юрием Максимовым еще на год

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ “Кешля” продлевает еще на один год контракт с главным тренером основного состава Юрием Максимовым.

Об этом Report сообщил главный директор клуба Рамиш Малыев. По его словам, с 50-летним украинским специалистом достигнуто предварительное соглашение на еще 1 год: "Мы считаем работу Максимова удовлетворительной. Главный тренер тоже доволен работой в Азербайджане. Мы говорили с ним о продлении срока договора и достигнуто предварительное соглашение. С Максимовым подпишут однолетний контракт".

Малыев сказал, что многим футболистами в составе "Кешля" также предложат новые контракты.

Отметим, что Юрий Максимов 25 декабря прошлого года подписал с "Кешля" контракт до конца сезона. Коллектив под его руководством 28 мая встретится в финале кубка Азербайджана с "Габалой". "Кешля" занимает 6 позицию в Премьер-лиге страны.