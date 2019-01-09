 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Кешля" привлек в состав клуба нового футболиста

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" привлек в состав нового футболиста. 

    Об этом Report заявили в клубе. 

    Отмечается, что с первой половины сезона на тренировках команды участвует Эмин Мехтиев из представленного в I Дивизионе клуба "Гарадаг Локбатан".  

    С 27-летним полузащитником заключат 6-месячный контракт. До этого "Кешля" вовлек в состав клуба Вусала Искендерли и Джона Камара.

    Напомним, что за свою карьеру Эмин Мехдиев также выступал в "Нефтчи", "Сумгайыте", "Сабаиле", "Сабахе" и "Закатале". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi