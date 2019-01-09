"Кешля" привлек в состав клуба нового футболиста

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" привлек в состав нового футболиста.
Об этом Report заявили в клубе.
Отмечается, что с первой половины сезона на тренировках команды участвует Эмин Мехтиев из представленного в I Дивизионе клуба "Гарадаг Локбатан".
С 27-летним полузащитником заключат 6-месячный контракт. До этого "Кешля" вовлек в состав клуба Вусала Искендерли и Джона Камара.
Напомним, что за свою карьеру Эмин Мехдиев также выступал в "Нефтчи", "Сумгайыте", "Сабаиле", "Сабахе" и "Закатале".
Təbriz QuliyevАвтор новости