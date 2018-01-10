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    "Кешля" пригласил футболиста "Карабаха" на просмотр

    Столичный клуб испытывает Неманья Стояновича

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Установлена личность сербского футболиста, приглашенного клубом "Кешля" на просмотр.

    Как сообщает Report, это - Неманья Стоянович.

    В случае, если 24-летний полузащитник, выступавший в Австрийской региональной лиге в составе венского "Карабаха", оправдает доверие главного тренера "Кешля" Юрия Максимова, с ним заключат контракт.

    Отметим, что до этого Стоянович выступал в сербском клубе "Ягодина" и австрийском "Кайзереберсдорф". 

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