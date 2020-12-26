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"Кешля" подписала экс-игрока сборной Камеруна

"Кешля" подписала экс-игрока сборной Камеруна Контракт с 24-летним нападающим подписан на 1 год
Футбол
26 декабря 2020 г. 18:06
Кешля подписала экс-игрока сборной Камеруна

Азербайджанский футбольный клуб "Кешля", готовящийся ко второй половине сезона, привлек в состав камерунского игрока Анатоле Абанга.

Как сообщает Report, контракт с 24-летним нападающим подписан на 1 год.

Последним клубом Абанга был молдавский "Шериф", с которым он расстался в начале нынешнего сентября. Ранее он также выступал за клубы "Астра" (Румыния), "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "Сейняйоки" (Финляндия), "Хобро" (Дания), "Нантонг Жиун" (Китай) и "Рейнбоу" (Камерун). Также в активе форварда, который провел 6 игр за сборную Камеруна, 1 гол и 1 результативная передача.

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Версия на азербайджанском языке "Keşlə" Kamerun millisinin sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzaladı

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