"Кешля" подписала экс-игрока сборной Камеруна

Контракт с 24-летним нападающим подписан на 1 год

Азербайджанский футбольный клуб "Кешля", готовящийся ко второй половине сезона, привлек в состав камерунского игрока Анатоле Абанга.

Как сообщает Report, контракт с 24-летним нападающим подписан на 1 год.

Последним клубом Абанга был молдавский "Шериф", с которым он расстался в начале нынешнего сентября. Ранее он также выступал за клубы "Астра" (Румыния), "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "Сейняйоки" (Финляндия), "Хобро" (Дания), "Нантонг Жиун" (Китай) и "Рейнбоу" (Камерун). Также в активе форварда, который провел 6 игр за сборную Камеруна, 1 гол и 1 результативная передача.