"Кешля" осуществил трансфер двух новых футболистов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кешля", который будут представлять Азербайджан в Лиге Европы, привлек в свой состав еще двух футболистов.

Как сообщили Report в клубе, столичная команда подписала контракт с сербским полузащитником Милошем Босанчичем и узбекским нападающим Баходиром Насимовым. Оба легионера подписали контракт сроком на один год.

Кроме того, продлен срок договора с парагвайским полузащитником Цезарем Меза Холи и нападающим Алибеем Мамедли. Они еще на один год останутся в составе клуба "Кешля".