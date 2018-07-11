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    "Кешля" осуществил трансфер двух новых футболистов

    Подписан контракт с 2 игроками

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кешля", который будут представлять Азербайджан в Лиге Европы, привлек в свой состав еще двух футболистов.

    Как сообщили Report в клубе, столичная команда подписала контракт с сербским полузащитником Милошем Босанчичем и узбекским нападающим Баходиром Насимовым. Оба легионера подписали контракт сроком на один год.

    Кроме того, продлен срок договора с парагвайским полузащитником Цезарем Меза Холи и нападающим Алибеем Мамедли. Они еще на один год останутся в составе клуба "Кешля".

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