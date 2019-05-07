​“Кёльн“ спустя год вернулся в Бундеслигу

В матче 32-го тура Второй Бундеслиги “Кёльн“ на выезде разгромил “Гройтер Фюрт“ — 4:0. Эта победа позволила “Кёльну“ досрочно выиграть Вторую Бундеслигу и добиться повышения в классе, передает Report.

За два тура до конца чемпионата “Кёльн“ опережает “Падерборн 07“ на восемь очков.

“Кёльн“ вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе. Пять – у французского “Меца“.

«Кёльн» был основан в 1948 году. “Козлы“ трижды становились чемпионами страны и ещё семь раз вице-чемпионами. “Кёльн“ четырежды выигрывал Кубок Германии, а в сезоне-1885/86 дошёл до финала Кубка УЕФА.

За два тура до окончания чемпионата во Второй Бундеслиге у “Падерборна 07“ 54 очка, у “Униона“ и “Гамбурга“ — по 53.