​Кьеллини в 2021 году займет руководящую должность в "Ювентусе"

Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с итальянским "Ювентусом" до окончания сезона-2020/21, после чего завершит карьеру и займет руководящую должность в структуре клуба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Tuttosport.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. По информации издания, Кьеллини прошлой осенью договорился с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли о том, что ему будет предложена должность в клубе по окончании карьеры.

Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы, провел три матча за "Ювентус", в которых забил один гол. За туринский клуб он выступает с 2005 года. Ранее он играл за итальянские "Фиорентину" и "Ливорно". В составе "Ювентуса" Кьеллини принял участие в 509 матчах. За сборную Италии сыграл в 103 матчах.