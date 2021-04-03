Кейсуке Хонда: Одолев всех противников, мы станем чемпионами

Новый футболист "Нефтчи" Кейсуке Хонда, являющийся генеральным менеджером сборной Камбоджи, рассказал об основных целях команды.

Новый футболист "Нефтчи" Кейсуке Хонда, являющийся генеральным менеджером сборной Камбоджи, рассказал об основных целях команды.

Как сообщает Report, в интервью японскому изданию он заявил о том, что мечтает стать победителем Игр Юго-Восточной Азии ("SEA Games"), которые пройдут в Камбодже в 2023 году.

35-летний полузащитник, недавно подписавший новый трехлетний контракт с Федерацией футбола Камбоджи, выразил удовлетворение продолжением сотрудничества: "Наша главная цель - выиграть "SEA Games". Одолев всех противников, мы станем чемпионами".

Отметим, что Кейсуке Хонда подписал контракт с "Нефтчи" до конца текущего сезона.