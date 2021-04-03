Кейсуке Хонда: Одолев всех противников, мы станем чемпионами

Новый футболист "Нефтчи" Кейсуке Хонда, являющийся генеральным менеджером сборной Камбоджи, рассказал об основных целях команды.
Как сообщает Report, в интервью японскому изданию он заявил о том, что мечтает стать победителем Игр Юго-Восточной Азии ("SEA Games"), которые пройдут в Камбодже в 2023 году.
35-летний полузащитник, недавно подписавший новый трехлетний контракт с Федерацией футбола Камбоджи, выразил удовлетворение продолжением сотрудничества: "Наша главная цель - выиграть "SEA Games". Одолев всех противников, мы станем чемпионами".
Отметим, что Кейсуке Хонда подписал контракт с "Нефтчи" до конца текущего сезона.