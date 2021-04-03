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Кейсуке Хонда: Одолев всех противников, мы станем чемпионами

Кейсуке Хонда: Одолев всех противников, мы станем чемпионами Новый футболист "Нефтчи" Кейсуке Хонда, являющийся генеральным менеджером сборной Камбоджи, рассказал об основных целях команды.
Футбол
3 апреля 2021 г. 14:28
Кейсуке Хонда: Одолев всех противников, мы станем чемпионами

Новый футболист "Нефтчи" Кейсуке Хонда, являющийся генеральным менеджером сборной Камбоджи, рассказал об основных целях команды.

Как сообщает Report, в интервью японскому изданию он заявил о том, что мечтает стать победителем Игр Юго-Восточной Азии ("SEA Games"), которые пройдут в Камбодже в 2023 году.

35-летний полузащитник, недавно подписавший новый трехлетний контракт с Федерацией футбола Камбоджи, выразил удовлетворение продолжением сотрудничества: "Наша главная цель - выиграть "SEA Games". Одолев всех противников, мы станем чемпионами".

Отметим, что Кейсуке Хонда подписал контракт с "Нефтчи" до конца текущего сезона.

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Версия на азербайджанском языке Keysuke Honda: "Bütün rəqiblərimizi udub çempion olacağıq"

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