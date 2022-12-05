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Кейн установил рекорд сборной Англии

Кейн установил рекорд сборной Англии Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Сенегалом, забил 11-й мяч за англичан на крупных турнирах. Это рекорд сборной Англии, таким образом Кейн сумел обойти Гари Линекера, у которого 10 мячей н
Футбол
5 декабря 2022 г. 08:21
Кейн установил рекорд сборной Англии

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который отметился голом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Сенегалом, забил 11-й мяч за англичан на крупных турнирах. Это рекорд сборной Англии, таким образом Кейн сумел обойти Гари Линекера, у которого 10 мячей на чемпионатах мира и Европы.

Как передает Report, об этом сообщает портал Opta.

На 45+3-й минуте английская сборная убежала в контратаку правым флангом. Фил Фоден отдал передачу на ход Гарри Кейну. Нападающий вышел один на один с вратарём и сильным ударом низом сумел забить свой первый гол на чемпионате мира в Катаре — 2:0.

Отметим, что матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 23:00.

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