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Кейн дал согласие на переход в "Реал"

Кейн дал согласие на переход в "Реал" Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн согласился перейти в "Реал".
Футбол
7 июня 2023 г. 00:48
Кейн дал согласие на переход в Реал

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн согласился перейти в "Реал".

Как передает Report со ссылкой на Marca, сумма трансфера 29-летнего игрока оценивается в 80 миллионов евро. "Шпоры" не хотят отпускать игрока в другой клуб АПЛ, а непопадание в еврокубки по итогам сезона требует финансовых решений.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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