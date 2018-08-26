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    Казираги: "Не думаю, что Роналду забьет в Италии 40 мячей за сезон, как в Ла Лиге"

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Италии Пьерлуиджи Казираги поделился мнением о перспективах Криштиану Роналду, который в это межсезонье перешел в «Ювентус», передает Report.

    «Итальянский футбол и наша игра в обороне отличаются от того, что было в Испании.

    Он приехал сюда побеждать, но я не думаю, что здесь он забьет 40 мячей, как в Ла Лиге», – отметил Казираги.

    Роналду, начиная с сезона-2009/10, каждый сезон забивал в составе «Реала» минимум 40 мячей во всех турнирах.

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