Каземиро принял окончательное решение о будущем в "Манчестер Юнайтед"

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро принял решение продолжить карьеру в стане "красных дьяволов".

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро принял решение продолжить карьеру в стане "красных дьяволов".

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, на это решение футболиста повлиял вызов в сборную Бразилии, полученный им в конце мая.

Каземиро хочет принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе бразильской национальной команды. Полузащитник считает, что, выступая в АПЛ, он имеет больше шансов на это.

В начале июня 33-летний футболист сыграл за сборную Бразилии во встречах с Эквадором (0:0) и Парагваем (1:0) в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. До этого Каземиро последний раз выступал за пентакампеонов в октябре 2023 года.