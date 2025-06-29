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Каземиро принял окончательное решение о будущем в "Манчестер Юнайтед" 

Каземиро принял окончательное решение о будущем в "Манчестер Юнайтед"  Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро принял решение продолжить карьеру в стане "красных дьяволов".
Футбол
29 июня 2025 г. 16:36
Каземиро принял окончательное решение о будущем в Манчестер Юнайтед 

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро принял решение продолжить карьеру в стане "красных дьяволов".

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, на это решение футболиста повлиял вызов в сборную Бразилии, полученный им в конце мая.

Каземиро хочет принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе бразильской национальной команды. Полузащитник считает, что, выступая в АПЛ, он имеет больше шансов на это.

В начале июня 33-летний футболист сыграл за сборную Бразилии во встречах с Эквадором (0:0) и Парагваем (1:0) в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. До этого Каземиро последний раз выступал за пентакампеонов в октябре 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Kazemiro "Mançester Yunayted"dəki gələcəyi ilə bağlı qərar verib

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