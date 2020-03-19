Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Казахстанский клуб "Каспий" приостановил действие контрактов игроков на время чрезвычайного положения, введённого в стране из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazfootball, игрокам команды было направлено письмо, в котором также указано, что они не будут получать зарплату в период чрезвычайного положения, введённого до 15 апреля. Зарплаты не будут выплачиваться и в том случае, если чрезвычайное положение продлят.

В чемпионате Казахстана - 2020 сыграно два тура (первенство разыгрывается по системе "весна-осень"), в обоих матчах "Каспий" потерпел поражения.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае. 11 марта этого года была объявлена пандемия коронавируса.