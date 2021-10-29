Казахстанский журналист: Я признателен братьям-азербайджанцам за эту награду

В Тбилиси завершился Международный кубок медиа среди спортивных журналистов, посвященный памяти известного футбольного комментатора Котэ Махарадзе.

В Тбилиси завершился Международный кубок медиа среди спортивных журналистов, посвященный памяти известного футбольного комментатора Котэ Махарадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, победителем турнира стала команда Молдовы.

Кубок турнира был вручен председателю Ассоциации спортивной прессы Молдовы Эдуарду Чобану. Он отметил, что команда посвятила победу известному азербайджанскому журналисту Эльнуру Ашрафоглу, скончавшемуся от коронавируса.

Член казахстанской команды, региональный корреспондент казахстанского телевидения Адылбек Жаканов, которому был вручен приз памяти азербайджанского журналиста, заявил Report, что испытывает чувство гордости. Он отметил, что сожалеет о смерти Э.Ашрафоглу: “Я признателен братьям-азербайджанцам за эту особую награду".

Напомним, что Азербайджан на Международном кубке медиа представляла сборная команда Федерации спортивных журналистов. Коллектив занял 5-е место в турнире.