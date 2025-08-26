Казахстанский "Кайрат" впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в плей-офф отборочного раунда "Селтик" из Глазго.

Алматинский "Кайрат" впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в плей-офф отборочного раунда "Селтик" из Глазго.

Как сообщает Report , казахстанский клуб в серии пенальти оказался сильнее шотландцев - 3:2.

В первой встрече, прошедшей в Глазго, была зафиксирована нулевая ничья. В основное время ответного матча счет также не был открыт, после чего было сыграно дополнительное время. Но и тут команды не смогли определить победителя.

Судьба пары была решена в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался "Кайрат". Таким образом, алматинцы впервые в своей истории вышли в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

До этого пройти плей-офф турнира из казахстанских клубов удавалось лишь "Астане" в сезоне 2015/16.