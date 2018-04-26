Казахстанская футбольная федерация отказала местной команде в участии в Лиге Европы

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Казахстанская футбольная федерация (КФФ) отказала клубу "Ордабасы" в участии в Лиге Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, обращение команды касательно участия в Лиге Европы в сезоне-2018/19 было отклонено.

Решение было принято на заседании комиссии по сертификации КФФ. "Ордабасы" отказано в связи с невыполнением финансовых критериев — клуб нарушил сроки контрольной даты погашения задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами.

В прошлом сезоне "Ордабасы" занял третье место в чемпионате Казахстана, дающее право участвовать в Лиге Европы. Вместо "Ордабасы" в еврокубках будет выступать "Тобол".