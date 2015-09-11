​Казахстан стал 32-й страной представленной в группе Лиги Чемпионов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Успех казахстанской «Астаны» означает, что в групповой этап Лиги чемпионов выходили представители уже 32 ассоциаций, передает Report.

Как передает Report, в группу пока не попадали Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, БЮР Македония, Гибралтар, Грузия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Черногория, Эстония.